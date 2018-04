Arcana : double performance @ Wave Gotik Treffen 2018 (Leipzig)

Le festival allemand, et c’est confirmé par le groupe suédois lui-même, accueillera cette année le renommé projet suédois de Peter Bjärgö.

–

Et ce sera pour non pas une, mais deux performances live. Le groupe néoclassique, aujourd’hui signé sur Cyclic Law et qui s’est récemment produit au Porta Nigra XIII (Aarschot), donnera face au public d’Allemagne un premier show le samedi, au Schauspielhaus, et un second le dimanche après-midi, au Kirchenruine Wachau. Les heures de passage seront communiquées prochainement.

Rendez-vous les 19 et 20 mai prochains.

Le groupe restant assez rare en concert, demandez-vous donc si vous voulez faire partie des chanceux.



ARCANA LIVE @ GOTIK TREFFEN

– Page FB Event

> WAVE GOTIK TREFFEN

– Site officiel

Be Sociable, Share!