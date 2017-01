Annulation du Fantasmagothic III

Le communiqué de l’organisation (Une Nuit Cent Lunes) tombe, à notre grand désespoir. Merci à elle pour les efforts accomplis pour qu’ait lieu cette nuit qui, espérons-le, sera reprogrammée sous une autre forme.

Triste journée.

–

Nous avons donné le maximum de ce que nous avions à offrir, sans compter, sans tricher avec l’unique ambition de partager un moment vrai avec vous.

Tout était réuni afin que nous puissions vivre cette superbe nuit ensemble.

– une programmation de qualité.

– un lieu accueillant et bienveillant.

– une équipe professionnelle dévouée.

– des bénévoles investis.

– un coût accessible à tous…

… la liste est longue.

Malheureusement, nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation du festival La Nuit Fantasmagothic III qui devait avoir lieu le 21 janvier 2017 au CCYF à La Souterainne.

Subissant le désistement de dernière minute d’un des groupes de la soirée et un manque d’intérêt général pour celle-ci, nous sommes contraints d’annuler ce festival. Nous ne pouvons pas faire travailler 50 personnes, nourrir et loger 40 d’entre elles, dans un lieu qui pouvait accueillir 600 personnes, pour 20 personnes (tickets vendus). Nous sommes désolés pour les personnes qui ont pris leurs dispositions pour venir et comme elles, nous désespérons devant tant de gâchis. Sur ce, nous vous souhaitons un bon début d’année 2017.

UNE NUIT CENT LUNES

