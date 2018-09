Adrian Hates (Diary Of Dreams) + Torben Wendt (Diorama) = Coma Alliance

Alors que des dates live sont confirmées pour Diary Of Dreams sur la fin de l’année 2018 (Spanish Nocturna Fest le 31 octobre), son leader Adrian Hates a annoncé la constitution d’un nouveau projet en compagnie de Torben Wendt. Cette fois, l’expression Coma Alliance ne sert pas seulement à présenter des projets live communs aux deux groupes et réalisés en 2016 : il s’agit bel et bien du nom donné à un nouvel espace de création sonore commun aux deux hommes.

–

Le planning semble avancé.

Coma Alliance assurera des dates live à partir de janvier 2019. Plusieurs concert allemands figurent au programme, auxquels s’ajoutent deux dates en Russie les 15 et 16 (Saint-Pétersbourg et Moscou). Les deux protagonistes principaux délivreront une setlist comprenant des réinterprétations de classiques de leurs projets respectifs, auxquels s’ajoutera une présentation du premier album de leur projet commun. Ce travail-là, dont le titre n’est pas encore connu, sortira fin 2018.

Le son de Coma Alliance croisera les univers des deux musiciens, tout en se constituant un univers propre, enrichi de sonorités trip hop et minimal electro.

