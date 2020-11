3 conseils pour perdre efficacement du poids

Avez-vous du mal à perdre du poids, malgré le fait que vous ayez compté jusqu’à la dernière calorie et observé un programme d’exercice régulier ? Vous vous engagez à dire non au dessert et à prendre le temps de faire de la gym tous les jours, mais vous vous retrouvez à ne pas tenir ces promesses ?

Si vous vous fixez des objectifs trop ambitieux, vous risquez de vous épuiser, de vous sentir frustré et de vous laisser aller à des envies de fumer et de gâcher vos objectifs. Au lieu de vous forcer à respecter un régime alimentaire strict et un programme d’exercice physique, vous pouvez perdre plus facilement des kilos en procédant à quelques changements subtils.

En modifiant votre mode de vie et en ajoutant quelques changements sains à votre routine quotidienne, vous pouvez mincir et vous amincir d’une façon que vous ne soupçonniez pas !

Comme c’est le cas pour les patients qui ont subi une opération de perte de poids (bypass par exemple), suivre un programme d’exercice ou un régime peut entraîner une perte de poids impressionnante à court terme. Malheureusement, à la fin d’un régime ou d’un programme d’entraînement, vous reprenez tout de suite votre poids – plus quelques kilos en trop !

Ces 3 conseils pour perdre du poids efficacement n’impliquent pas un régime ou un programme d’exercice particulier. Il s’agit simplement de petits ajustements qui vous permettront d’améliorer votre santé et, en fin de compte, de perdre des kilos et de les garder pour toujours !

Marcher

Vos pieds sont le moyen ultime de transport pour perdre du poids. La marche est un moyen très simple de rester en forme et un excellent moyen de profiter du beau temps. Dépassez les limites de votre quartier !

Garez votre voiture plus loin, marchez jusqu’au centre commercial ou à l’épicerie, prenez les escaliers chaque fois que c’est possible et inscrivez-vous à des marches de bienfaisance. En un rien de temps, vous perdrez quelques centimètres et vous vous sentirez plus énergique – et tout cela en faisant quelques pas de plus !

Boire

L’eau consomme de l’espace dans votre estomac, ce qui vous aide à avoir moins faim. Buvez un verre avant de prendre un repas, et vous mangerez probablement moins. Au lieu de grignoter des aliments riches en calories à chaque fois que la faim se fait sentir, gardez une bouteille d’eau à portée de main et prenez quelques gorgées avant d’aller chercher un en-cas.

En gardant votre corps hydraté, vous ne ferez pas que favoriser la satiété. Cela vous permettra également d’augmenter votre niveau d’énergie et vous aidera à faire des exercices plus longs qui brûlent des calories importantes.

Renifler

Cela peut sembler bizarre, mais si vous sentez l’odeur de certains ingrédients comme la banane, la vanille et la menthe poivrée, cela peut augmenter votre niveau de satiété et vous couper l’appétit.

La science prétend que l’odeur de certains aliments fait croire à votre cerveau que vous en avez mangé. Rangez des bougies ou des lotions parfumées à la vanille dans le tiroir de votre bureau et gardez une pomme à portée de main dans votre sac à dos. En prime, l’odeur de ces aliments peut également contribuer à réduire l’anxiété !